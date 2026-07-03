Mauricio Pinilla y el recuerdo de Bielsa en la Roja: "Le tenían miedo, lo seguían como perritos"

La temprana eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 sigue generando repercusiones, incluso en Chile donde el exdelantero de la selección chilena Mauricio Pinilla analizó el presente del DT rosarino y comparó los procesos que vivió en la Roja y en la Celeste.

"Siempre lo vamos a comparar con el proceso que hizo con nosotros en Chile. ¿Extraordinario? Porque en Chile le tenían miedo, lo seguían como perritos, como ovejitas atrás, le hacían caso y eran disciplinados", lanzó Pinilla.

En esa línea, el otrora delantero complementó que el estratega "tuvo la capacidad de mejorar a muchos jugadores y transformarlos, no sé si en cracks, pero en muy buenos jugadores".

Sin embargo, advirtió la dificultad de replicar esa fórmula con futbolistas de jerarquía mundial: "Yo entrené un par de veces con él y lo odiaba, y había momentos que me encantaba. Pero es muy difícil meter a jugadores que están compitiendo en las mejores ligas del mundo o que son cracks. Si tú no entras en la sintonía de él, el trabajo de Bielsa es nulo", explicó en Radio Agricultura.

Finalmente, Pinilla apuntó a la falta de adaptabilidad del técnico trasandino como el motivo del declive de su propuesta tras no lograr superar a Arabia Saudita ni a Cabo Verde con la "Celeste".

"¿Sabes lo que le pasó a Bielsa con el fútbol? Que nunca evolucionó. Se quedó con su metodología antigua y quiso morir con ella (...) Quiere hacer todo como lo hacía hace 30 años", cerró.