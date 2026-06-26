Milad: Estaré en mi casa y no quiero que me digan que elegí un DT que no gusta

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, afirmó que no será él quien defina al próximo director técnico de la selección chilena y sostuvo que esa decisión debe quedar en manos del nuevo directorio de la federación.

El timonel explicó que un entrenador normalmente puede ser heredado por una administración posterior, pero aseguró que en este caso no quiere dejar tomada una determinación de esa magnitud antes de abandonar el cargo.

"Siempre he dicho, lo he hablado con el directorio de la federación, que el nuevo directorio va a tener que elegir el nuevo director técnico, porque yo voy a estar en mi casa el día de mañana y no quiero que me digan: Has elegido un técnico que no nos gusta, que no nos satisface o que no ha dado el ancho", señaló Milad.

El dirigente apuntó que por eso buscan acelerar los procesos electorales en la federación, con trabajo en dos comisiones: Una de consejeros y otra ligada al cambio de sociedad anónima de la ANFP, materia para la que ya fue contratado un bufete de abogados.

Milad también mencionó el trabajo realizado con EY en materias de funciones, distribución y gobernanza, aunque insistió en que el punto central es que el nuevo directorio asuma la responsabilidad de elegir al próximo entrenador de La Roja.

"Es necesario el nuevo directorio que elija el técnico, para que se haga responsable el día de mañana de la elección y también la seguridad para el técnico que venga de un contrato por cuatro años", cerró.