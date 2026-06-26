Congreso del Frente Amplio abre con críticas al Gobierno y foco en el descontento ciudadano

El Frente Amplio (FA) inició esta jornada la etapa plenaria de su primer congreso ideológico, con el objetivo de definir los lineamientos y la hoja de ruta del proyecto político del partido.

Si bien la instancia -que cuenta con la presencia del expresidente Gabriel Boric, además de otros militantes y exautoridades- buscaba sistematizar propuestas elaboradas desde la tienda tras meses de discusiones regionales, el debate estuvo marcado por cuestionamientos al Gobierno.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, volvió a acusar al Ejecutivo de impulsar políticas que -a su juicio- benefician a los sectores de mayores ingresos y manifestó críticas en materias como seguridad, costo de la vida y protección social.

Asimismo, abordó la difícil situación que vive la oposición en el Congreso, donde es minoría: "Efectivamente, lo somos en ambas Cámaras, pero lo que hemos podido notar es que, incluso con eso, hay un pueblo que está muy descontento por varias de las medidas que se han tomado", sostuvo.

"Por lo tanto, creo que es importante no quedarnos simplemente en un rechazo permanente, sino ir construyendo también un camino institucional para que esas voces se escuchen", planteó Martínez.

En la misma línea, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona -que asistió a la instancia-, agregó que "la oposición se marca no solo ganando los votos dentro del Congreso. También existe construir conciencia y crear opinión pública a partir de que se conozca la posición que se tiene".

"Por ejemplo, el nivel de argumentación que hacen todas y todos los senadores que pertenecen a la oposición en la votación sobre la idea de legislar, es muy bueno y va a lograr una gran comprensión en la población de por qué es coherente, consecuente y justo el punto de vista de la justicia social", afirmó.

"Esa posición que tomó la oposición denuncia que no hay disponibilidad al diálogo de parte del Gobierno y ahí se está jugando un papel", indicó Carmona.

La etapa plenaria del congreso ideológico se extenderá durante todo el fin de semana y se espera que concluya este domingo con la aprobación de documentos y lineamientos políticos para el nuevo ciclo del partido.