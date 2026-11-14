Néstor Lorenzo, DT de Colombia: "Chile tiene un equipo muy bien trabajado"

Néstor Lorenzo, director técnico de Colombia, dedicó algunos elogios para la selección chilena después de la victoria por la cuenta mínima sobre La Roja en el primero de los dos amistosos pactados para la presente fecha FIFA.

En conferencia de prensa, el entrenador afirmó que "sabíamos que no iba a ser fácil. (Chile) tiene un equipo muy bien trabajado, intenso, con jugadores jóvenes que ya tienen tres o cuatro años en primera".

Asimismo, el adiestrador del cuadro cafetalero destacó que "se dio un partido casi como de Eliminatorias, en cuanto a la intensidad y a la disputa, los duelos que se generaron dentro del campo. Por supuesto que a todos nos gusta ganar, pero hubo muchas imprecisiones".

"Creo que se jugó a una alta intensidad, nos faltó a nosotros tener un poco de control en situaciones claras. Se peleó, se defendió bien y creo que es un buen triunfo", agregó el estratego.

Chile y Colombia volverán a verse las caras este martes 17 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional; último desafío de ambos equipos en el presente año.