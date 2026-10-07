Nicolás Córdova valoró el triunfo ante México: "Competimos los 90 minutos"

El director técnico de la selección chilena, Nicolás Córdova, valoró la victoria por 2-0 conseguida frente a México, remarcando que el desarrollo del encuentro fue una prueba de alta exigencia similar a los desafíos por los puntos oficiales.

En la conferencia de prensa pospartido, el entrenador valoró el alza del equipo en este partido: "El primer partido es difícil de analizar por las circunstancias de las expulsiones, aunque el equipo interpretó bastante bien la inferioridad numérica. Con Estados Unidos competimos bastante bien hasta el 2-2 y ahí bajó el equipo absolutamente. Hoy competimos los 90 minutos. Era el salto cualitativo que debíamos que tener para jugar este tipo de partidos. Se dio un paso adelante", expresó.

En esa línea, reveló el mensaje que le entregó al plantel durante el descanso: "En el entretiempo les dije: 'Esto es lo más parecido a un partido de Clasificatorias. Jugando de visita, con mucha gente. Hay que ser inteligentes y salir a ganarlo, porque están las condiciones para ganarlo'. Los dos goles fueron en situaciones de robo. Después va a haber partidos más posicionales, donde el rival se te mete atrás y tienes que tener otras estructuras".

"Tenemos tres delanteros que son muy rápidos. Eso no está en discusión, atacan la profundidad de muy buena manera. Alternamos presiones muy altas y otras menos altas para que cuando robáramos tuviéramos espacios para correr", complementó Córdova.

El estratego también tuvo palabras para Maximiliano Gutiérrez, quien volvió a anotar tras su conquista ante Estados Unidos: "Lo de 'Maxi' a mí no me sorprende. Lo hicimos debutar en la fecha FIFA de septiembre contra Brasil, llevamos un año con él y ha ido creciendo".

Asimismo, resaltó la polifuncionalidad y el nivel de otros futbolistas: "Contento por los que están jugando sus primeros partidos de titular. Diego Ulloa hizo un excelente partido de tercer central, hemos ganado un jugador importante, sabiendo que en Colo Colo juega de lateral. Lo mismo Jonathan (Villagra), 'Vicho' (Pizarro). Al final creo que todos hicieron un buen partido".

"Seguir incrementando el número de jugadores que pueda estar en la selección es muy importante. Hoy hubo rendimientos muy altos de jugadores que están haciendo sus primeras armas. Eso es súper positivo para lo que viene", añadió.

Consultado sobre la tensión externa y las críticas durante la semana, Córdova reconoció que el resultado sirvió como alivio: "En cuanto al desahogo, cuando pasan situaciones como la que pasó esta semana, ellos (los jugadores) leen más que nosotros. Están contaminados, más que nosotros, que somos más grandes. Hay chicos que tienen 20 años y les cuesta asimilar más este tipo de situaciones".