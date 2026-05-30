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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Nuevo cambio en la convocatoria de la Roja: Jugador de la U entró en lugar de Francisco Salinas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Nicolás Córdova nominó a Fabián Hormázabal.

Nuevo cambio en la convocatoria de la Roja: Jugador de la U entró en lugar de Francisco Salinas
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El cuerpo médico de la selección chilena informó que el defensor de Coquimbo Unido Francisco Salinas fue liberado de la convocatoria con miras a los próximos duelos amistosos ante Portugal y RD Congo.

De acuerdo a lo comunicado, el jugador sufrió en el último partido del elenco "pirata" ante Nacional, por Copa Libertadores, un esguince de tobillo derecho por traumatismo directo.

Ello, explicaron desde la Roja, impide su participación con normalidad en los entrenamientos y partidos y, cuyo periodo de recuperación, supera los plazos de la presente convocatoria.

Ante ello, el técnico Nicolás Córdova decidió convocar al lateral de Universidad de Chile, Fabián Hormázabal.

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