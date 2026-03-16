Otra vez fuera: Erick Pulgar encabeza las ausencias de la Roja

El técnico de la selección chilena, Nicolás Córdova, entregó la nómina de futbolistas que afrontará los duelos amistosos ante Nueva Zelanda y Cabo Verde en el marco del torneo FIFA Series.

Y si bien hay nombres ya habituales en el interinato de Córdova, siguen llamando la atención algunas ausencias.

En ese sentido la que más resalta es la de Erick Pulgar, quien no ha sido considerado por el seleccionador sub 20 en su periplo al mando de la adulta. De hecho, el antofagastino no juega por la camiseta de la Roja desde octubre de 2024.

Otros ausentes son Marcelino Núñez, quien ha sufrido variadas lesiones a lo largo del año, y Lucas Assadi, quien arrastra una dolencia que le ha impedido jugar en Universidad de Chile.

Y en relación a la nómina anterior, no están el defensor Francisco Sierralta, el lateral zurdo Matías Sepúlveda, y el mediocampista Agustín Arce.

Todos ellos se suman a Alexis Sánchez, quien pese a ser uno de los pocos en estar en una de las cinco ligas más importantes del mundo, no es considerado por su edad.