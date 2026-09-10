Otra vez sin Erick Pulgar: Los ausentes de la nómina de la Roja para la gira por Norteamérica

El técnico de la selección chilena, Nicolás Córdova, entregó este viernes la nómina de la Roja de cara a la gira por Norteamérica y nuevamente la gran ausencia de la lista es la de Erick Pulgar, mediocampista nacional de extraordinario presente con la camiseta de Flamengo.

El jugador nacional no viste la camiseta de la selección desde octubre de 2024, cuando aún estaba Ricardo Gareca al mando.

En la lista tampoco aparece ninguno de los futbolistas de la denominada Generación Dorada pese al buen momento de Eduardo Vargas en Universidad de Chile.

En relación a otras nóminas, no está tampoco el arquero Thomas Gillier, quien era habitual en las convocatorias pese a no haber sumado minutos con Córdova.

Tampoco están los defensores Guillermo Maripán ni Francisco Sierralta, dos de los más experimentados de los citados por el entrenador.

Recordar que el elenco nacional enfrentará entre fines de septiembre e inicios de octubre a México, Estados Unidos y Canadá.