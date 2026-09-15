Pablo Milad: La nueva directiva tendrá que elegir al entrenador de la Roja

El presidente de la ANFP y de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad, abordó el escenario respecto a la búsqueda de un nuevo director técnico para la selección absoluta, ratificando que la decisión final quedará en manos de la mesa directiva que asuma tras los comicios de noviembre.

"Ya lo hemos dicho hartas veces: la nueva directiva va a tener que elegir el entrenador, yo no quiero dejar un entrenador", sentenció el mandamás del balompié criollo. Según explicó, la prioridad de su actual administración es dejar las arcas saneadas y contratos comerciales firmados —como el reciente vínculo con Copec— para asegurar el financiamiento del próximo cuerpo técnico: "Lo que hay que hacer es dejar los recursos para que pueda funcionar la selección".

Al ser consultado sobre sondeos y acercamientos con Manuel Pellegrini, Milad reconoció que para el medio nacional sería el escenario soñado, aunque aclaró que no hay nada formalizado.

"Para nosotros sería un honor. A cualquier chileno le gustaría que Manuel pudiera encabezar un proyecto como el desarrollo de nuestra selección", afirmó. Respecto a si el "Ingeniero" ya había cerrado la puerta, el dirigente fue claro: "Nadie está descartado (...) Lo que pasa es que no se le ha preguntado si sí. Te dicen que no cuando preguntas '¿vas a venir o no?', y ahí te dicen sí o no. Eso no se le ha preguntado".

En esa línea, detalló que el gerente de selecciones, Felipe Correa, es quien lidera la revisión de perfiles y alternativas: "Ha conversado con muchos técnicos (...) Nosotros le dimos la facultad de investigar. Los directores técnicos no los elige uno a dedo; los propone el director deportivo o gerente con una fundamentación de personalidad, metodología, conducción y relaciones humanas".

Milad también aprovechó de desmentir de raíz cualquier sondeo por Gustavo Alfaro antes de su llegada a la selección de Paraguay, revelando una conversación con el titular de la APF, Robert Harrison: "Nunca hubo conversaciones. Hablé con Harrison y me preguntó si estábamos interesados; le dije que nadie estaba interesado. Mi opinión personal es que Alfaro es para el fútbol más de Paraguay que de Chile".

Por último, sobre la extensa estadía de Nicolás Córdova al mando del combinado nacional, el timonel evitó calificarlo de "interino" y valoró el roce que le ha entregado a los futbolistas de proyección.

"Actualmente hoy es el técnico, independientemente de que pueda ser hasta fin de año. Él trabaja bien, es muy profesional y dedicado, pero si sigue o no lo tiene que decidir otras personas, yo no", concluyó Milad.