Pulgar descartó problemas con Córdova: No me mueven elogios ni críticas

Pese a vivir un gran presente en Brasil, donde recientemente extendió su contrato con Flamengo hasta 2029, la distancia entre Erick Pulgar y la selección chilena parece seguir profundizándose dado que el antofagastino volvió a quedar al margen de la convocatoria, desatando una serie de especulaciones.

Ante esta situación, el propio mediocampista de 32 años utilizó su cuenta de Instagram para referirse al tema y poner paños fríos a un presunto distanciamiento con el cuerpo técnico que lidera interinamente Nicolás Córdova.

"Ante las distintas versiones que han circulado durante estos días respecto a mi situación con la selección chilena, quiero aclarar algo de manera muy simple: con Nicolás Córdova está todo bien, vino a verme hace unas semanas y lo recibí muy bien, existe respeto de mi parte hacia él y su trabajo", comenzó señalando el exjugador de Fiorentina.

En la misma línea, Pulgar remarcó que se mantiene enfocado en su club: "A lo largo de mi carrera nunca me han movido los elogios ni las críticas. He intentado siempre concentrarme en mi trabajo, en competir y responder dentro de la cancha, por eso tampoco acostumbro referirme a cada información o supuesto que aparece sobre mí".

Más allá de aclarar su vínculo con el DT, el volante del "Mengao" pidió cambiar el eje de la discusión pública y poner la atención en las nuevas figuras que están sumando minutos en el "Equipo de Todos".

"Sí me gustaría que todo el espacio que hoy se está utilizando para intentar explicar, a partir de supuestos, por qué estoy o no en una convocatoria, pudiera servir también para dar visibilidad a los jóvenes que están siendo llamados a la selección: conocer quiénes son, de dónde vienen, sus historias y el camino que han recorrido para llegar hasta ahí", enfatizó.

En ese sentido, concluyó señalando que "hay una nueva generación que merece apoyo, espacio y confianza. Ese debería ser hoy el foco".

Pese a su extenso descargo, el mediocampista no explicitó los motivos de fondo que lo llevaron a declinar el llamado, manteniendo la interrogante sobre su futuro con la camiseta nacional, la cual no viste desde octubre de 2024.