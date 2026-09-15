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Tópicos: Sociedad | Adulto mayor

Subsecretario por tragedia en Pitrufquén: Se han tolerado por mucho tiempo hogares irregulares

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Autor: Redacción Cooperativa

Alejandro Fernández dijo que el criterio para evitar los cierres es que los adultos mayores no tienen otro lugar donde estar.

De acuerdo a cifras recogidas durante la pandemia, hay más de 800 de estos recintos en el país.

Subsecretario por tragedia en Pitrufquén: Se han tolerado por mucho tiempo hogares irregulares
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El subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, dijo en Cooperativa que el Estado ha "tolerado" por mucho tiempo la existencia de hogares irregulares de adultos mayores, luego del incendio que dejó 16 muertos en Pitrufquén.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Fernández planteó que "acá hay un problema bien estructural, nosotros de hecho hemos tenido reuniones con el Ministerio de Salud y esto desde antes de este caso del fin de semana, de la tragedia".

"Se ha tolerado por muchos años el funcionamiento de este tipo de espacios, de hogares, residencias, que no tienen autorización sanitaria. Se han aplicado diferentes investigaciones, hay sanciones, multas, pero son pocos los casos que se han cerrado", indicó.

La autoridad explicó que "acá el criterio que se ha aplicado es que el impacto que tendría el cierre sería directamente que esas personas no tengan donde estar, es un criterio bastante práctico, porque hoy día efectivamente la oferta que existe desde el Estado es muy baja y son familias que, si bien pueden pagar algún monto razonable, para el mundo con fines de lucro ese monto es bastante caro".

"Se ha generado esta oferta que está fuera, que no tiene autorización sanitaria y que tenemos que ver cómo abordarlo de forma seria", añadió.

Sobre cuántos hogares de este tipo existen en el país, Fernández detalló que "por una información que se tuvo al momento de la pandemia, dado que más allá de si eran clandestinos o irregulares tenían que entregar vacunas, en ese momento desde el Senama nos señalan que eran alrededor de 800 los que existían".

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