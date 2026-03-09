¿Se aleja de La Roja? Medios revelaron vinculo que acerca a Thomas Gillier con otra selección

Pese a ser uno de los porteros con mayor proyección en el fútbol chileno, el presente de Thomas Gillier en la MLS llamó la atención desde otras latitudes y se reveló que el actual guardameta del CF Montreal posee raíces que le permitirían defender a la selección de Argelia.

Según informó la cuenta argentina de Transfermarkt, el portero formado en Universidad Católica es elegible para el combinado africano debido a la ascendencia de su abuelo paterno.

"El joven portero Thomas Gillier (21 años), nacido en Chile tiene raíces francesas y argelinas por parte de su abuelo paterno, quien nació en Argelia. ¡Esto le abre las puertas para representar a la selección argelina en el futuro!", detallaron en una publicación.

Desde el citado medio fueron un paso más allá y señalaron que el criollo sería "una opción mucho más interesante" respecto de Anthony Mandrea, golero que ha disputado 21 compromisos con el elenco del Magreb y que actualmente juega en la tercera división de Francia.

Pese a esto, Gillier siempre estuvo en la consideración de Nicolás Córdova. Si bien aun no debuta oficialmente por La Roja, el canserbero de 21 años encabezó la lista de las últimas tres nóminas del seleccionador interino.