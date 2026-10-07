Vicente Pizarro: "Nos dimos cuenta de que podemos competir"

La selección chilena cerró con una sonrisa su paso por Norteamérica en esta fecha FIFA tras vencer por un sólido a 2-0 a México en Los Angeles, California, dejando buenas sensaciones colectivas sobre el terreno de juego.

Tras el compromiso, Vicente Pizarro, quien fue una de las figuras y anotó uno de los tantos nacionales, analizó el positivo resultado frente a los aztecas.

"Siempre es bueno un triunfo y sobre todo en el contexto que se estaba dando la gira, terminarla así y jugando bien además", comenzó señalando el mediocampista de Rosario Central.

Pese a los festejos, el formado en Colo Colo puso paños fríos y recalcó la importancia de mantener la mesura en este proceso: "Creo que hay que tener calma, sobre todo ahora que se ganó un partido. Tuvimos calma el otro día porque nos tocó perder y creo que hay que hacer un poco lo mismo. Hay que seguir trabajando".

En esa misma línea, remarcó la convicción que dejó el encuentro: "Nos dimos cuenta de que podemos competir, de que podemos ir a buscar los partidos. Así que nos vamos muy contentos porque es un triunfo que sin duda merecíamos".

Finalmente, Pizarro tuvo palabras para el complejo ambiente que rodeó a la delegación en la previa, a raíz de la bullada marginación de Marcelino Núñez antes de medirse con el "Tri".

"Fue una gira un poco complicada por lo que se estaba hablando", reconoció escuetamente el volante, dando vuelta la página tras la victoria.