Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago11.6°
Humedad67%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Vidal criticó los cambios y la estrategia defensiva de Córdova ante Estados Unidos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El "King" se molestó por la decisión de defender el resultado cuando estaba igualado y no salir a buscar el partido.

Vidal criticó los cambios y la estrategia defensiva de Córdova ante Estados Unidos
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Arturo Vidal, histórico de La Roja y capitán de Colo Colo, criticó en directo la estrategia de Nicolás Córdova durante el amistoso (que terminó en derrota) ante Estados Unidos, molestándose por los cambios defensivos cuando el partido aún estaba igualado 2-2.

En el react en Mega, Vidal cuestionó los cambios que hizo Córdova en el minuto 70, con el ingreso de Rodrigo Echeverría, precisando que ese era el momento para salir a ganar y no para defender el empate.

"Echeverría defiende mucho, pero no lo necesitamos en este momento. Era para gente que empiece a tocar, Estados Unidos se está desesperando", explicó el King.

Vidal defendió la entrada de Vicente Pizarro, pero insistió que con el ingreso de Echeverría "perdemos un poco el juego y nos metemos más atrás".

Por último, el veterano volante recalcó: "Si el equipo ya agarró la forma y está igualado, en un cambio tienes que subir el nivel y hagas sentir que lo vas a buscar".

"Si pones a un jugador bueno defensivamente, al equipo le das el mensaje de que se tire para atrás solo. Por eso los cambios son muy importantes", concluyó.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada