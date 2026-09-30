Vidal criticó los cambios y la estrategia defensiva de Córdova ante Estados Unidos

Arturo Vidal, histórico de La Roja y capitán de Colo Colo, criticó en directo la estrategia de Nicolás Córdova durante el amistoso (que terminó en derrota) ante Estados Unidos, molestándose por los cambios defensivos cuando el partido aún estaba igualado 2-2.

En el react en Mega, Vidal cuestionó los cambios que hizo Córdova en el minuto 70, con el ingreso de Rodrigo Echeverría, precisando que ese era el momento para salir a ganar y no para defender el empate.

"Echeverría defiende mucho, pero no lo necesitamos en este momento. Era para gente que empiece a tocar, Estados Unidos se está desesperando", explicó el King.

Vidal defendió la entrada de Vicente Pizarro, pero insistió que con el ingreso de Echeverría "perdemos un poco el juego y nos metemos más atrás".

Por último, el veterano volante recalcó: "Si el equipo ya agarró la forma y está igualado, en un cambio tienes que subir el nivel y hagas sentir que lo vas a buscar".

"Si pones a un jugador bueno defensivamente, al equipo le das el mensaje de que se tire para atrás solo. Por eso los cambios son muy importantes", concluyó.