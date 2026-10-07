Vidal tras la victoria sobre México: Falta creer un poco más y darle más confianza a los que están
El "King" tuvo un positivo análisis tras el triunfo de La Roja.
El "King" tuvo un positivo análisis tras el triunfo de La Roja.
Arturo Vidal, capitán de Colo Colo y bicampeón de América con La Roja, tuvo un positivo análisis tras la victoria de Chile sobre México en el último amistoso de la gira en Norteamérica, aunque apuntó a que los jugadores tienen que "creer un poco" para seguir creciendo.
"Chile necesitaba un triunfo así. Defensivamente, muy bien. Tenemos que mejorar a la hora de jugar con el balón, hay que ir creciendo", comentó Vidal en el React en vivo en Mega.
Además, Vidal precisó que "falta creer un poco más y darle más confianza a los jugadores que están, porque hay mucho talento".
"Ojalá este partido ayude mucho, a que los jugadores tengan confianza, que sepan sus virtudes para sacar provecho", sentenció.