Vidal tras la victoria sobre México: Falta creer un poco más y darle más confianza a los que están

Arturo Vidal, capitán de Colo Colo y bicampeón de América con La Roja, tuvo un positivo análisis tras la victoria de Chile sobre México en el último amistoso de la gira en Norteamérica, aunque apuntó a que los jugadores tienen que "creer un poco" para seguir creciendo.

"Chile necesitaba un triunfo así. Defensivamente, muy bien. Tenemos que mejorar a la hora de jugar con el balón, hay que ir creciendo", comentó Vidal en el React en vivo en Mega.

Además, Vidal precisó que "falta creer un poco más y darle más confianza a los jugadores que están, porque hay mucho talento".

"Ojalá este partido ayude mucho, a que los jugadores tengan confianza, que sepan sus virtudes para sacar provecho", sentenció.