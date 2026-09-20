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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

[VIDEO] El enorme golazo de Joaquín Muñoz desde mitad de cancha ante Colombia en Santa Fe

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El jugador nacional se lució para estirar el marcador.

[VIDEO] El enorme golazo de Joaquín Muñoz desde mitad de cancha ante Colombia en Santa Fe
 Captura (TVN)
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Joaquín Muñoz se alzó como figura en el primer tiempo del crucial duelo de La Roja sub 20 ante Colombia en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, Argentina, con un doblete que incluyó un brutal golazo desde mitad de cancha.

El jugador de O'Higgins abrió el marcador a los 6' con un cabezazo y a los 23' remató aún en campo propio tras un mal pase de Eyder Quinto. El arquero Juan Hurtado voló, pero nada pudo hacer para atajar el misil teledirigido de Muñoz.

- Revisa el golazo del 2-0 parcial para Chile:

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