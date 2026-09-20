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Tópicos: País | Relaciones Exteriores

Canciller por viaje de Kast a la ONU: "Llegaremos con una agenda enfocada en fortalecer la seguridad"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Francisco Pérez Mackenna acompañará mañana al Mandatario en su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Adelantó que la delegación chilena buscará promover el comercio internacional e impulsar a Valparaíso como sede de un nuevo organismo destinado al cuidado de los océanos.

Canciller por viaje de Kast a la ONU:
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El canciller Francisco Pérez Mackenna, quien irá junto al Presidente José Antonio Kast en su viaje a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, adelantó que la agenda de Chile estará enfocada "en fortalecer la seguridad", promover el comercio internacional e impulsar a la ciudad de Valparaíso como sede de un acuerdo para el cuidado de los océanos.

El ministro de Relaciones Exteriores informó que la delegación chilena llevará a cabo una serie de encuentros bilaterales de alto nivel, con la finalidad de "consolidar nuestras asociaciones estratégicas y diversificar el comercio internacional", con miras a impulsar oportunidades económicas que ayuden a contribuir a la generación de empleos.

"Este lunes llegaremos a Naciones Unidas con una agenda enfocada en fortalecer la seguridad de Chile, impulsar el comercio para generar los trabajos que el país necesita y afianzar nuestra presencia internacional", informó el canciller.

En esa línea, Pérez subrayó que el Gobierno llegará a la ONU con un proyecto destinado a fortalecer la cooperación regional para enfrentar el crimen organizado: "Nuestro esfuerzo regional contra el crimen organizado" será la columna vertebral de la agenda, detalló.

Asimismo, destacó que la delegación nacional buscará impulsar a Valparaíso como sede del nuevo organismo de la ONU vinculado al Acuerdo BBNJ, un tratado internacional enfocado en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en zonas fuera de las jurisdicciones nacionales.

"Llevamos dos iniciativas muy importantes. Nuestro esfuerzo regional contra el crimen organizado y levantar a Valparaíso como sede del nuevo organismo de Naciones Unidas para el cuidado de los océanos", puntualizó.

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