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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

[VIDEO] El insólito penal que regaló el arquero de la Roja sub 17

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Vicente Villegas bajó a un rival cuando tenía el balón controlado.

[VIDEO] El insólito penal que regaló el arquero de la Roja sub 17
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La selección chilena sub 17 sufrió una derrota 1-0 ante Colombia en el Sudamericano de la categoría, gracias a un insólito penal que regaló el arquero Vicente Villegas.

El golero tenía el balón controlado y derribó con falta a un rival, lo que fue advertido por el juez que sancionó pena máxima.

El gol fue anotado por José Escorcia.

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