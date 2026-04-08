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[VIDEO] El insólito penal que regaló el arquero de la Roja sub 17
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Vicente Villegas bajó a un rival cuando tenía el balón controlado.
Vicente Villegas bajó a un rival cuando tenía el balón controlado.
La selección chilena sub 17 sufrió una derrota 1-0 ante Colombia en el Sudamericano de la categoría, gracias a un insólito penal que regaló el arquero Vicente Villegas.
El golero tenía el balón controlado y derribó con falta a un rival, lo que fue advertido por el juez que sancionó pena máxima.
El gol fue anotado por José Escorcia.