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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

[VIDEO] ¡Golazo! Maxi Gutiérrez soltó un derechazo e ilusionó a La Roja ante Estados Unidos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Chile tomó ventaja en los primeros compases del segundo tiempo.

[VIDEO] ¡Golazo! Maxi Gutiérrez soltó un derechazo e ilusionó a La Roja ante Estados Unidos
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La Roja tomó ventaja parcial por 1-2 ante Estados Unidos en el inicio del segundo tiempo del amistoso en St. Louis, con un golazo de Maximiliano Gutiérrez.

El puntero de la selección chilena recuperó un balón en mitad de cancha, avanzó e hizo la diagonal para perfilarse y soltar un espectacular derechazo para encender la ilusión de La Roja.

Revisa el golazo de Maxi Gutiérrez para La Roja: 

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