[VIDEO] La Cobra se burló de influencer mexicano por caída ante La Roja: "¿Aún hay traumas del 7-0?"

El streamer argentino Lautaro del Campo, más conocido como La Cobra, aprovechó el triunfo de La Roja sobre México en el amistoso de la fecha FIFA para burlarse de un influencer y amigo azteca, Mike "Máquina del Mal", con un divertido audio justo tras el partido.

La Cobra, durante su transmisión en vivo en la plataforma Kick, tomó su celular y envió el mensaje de audio a "Mikey", llamándolo "Hijo de Chile".

"¿Cómo anda el hijo de Chile hoy? ¿Cómo andan esos cachetitos hermosos? ¿Cómo anda el hijo de Chile, Mikey?", dijo La Cobra con evidente tono burlesco.

Además, cuestionó con más ironía: "¿Cuántas veces ha perdido el 'Dibu" (Martínez) con Chile? Cero. ¿Y cuántas veces ha perdido México? Muchísimas".

Por último, lo invitó a debatir y le lanzó un último palo: "¿Todavía hay traumas del 7-0?".