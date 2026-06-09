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[VIDEO] La extraña indicación de Nicolás Córdova a Cepeda en un tiro libre a favor de Chile
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Autor: Redacción Cooperativa
El técnico le lanzó una particular instrucción a Cepeda.
El técnico le lanzó una particular instrucción a Cepeda.
Cuando el partido entre RD Congo y Chile se acercaba al final de su primera etapa, la Roja tuvo una buena oportunidad de abrir la cuenta a través de un tiro libre.
Y si bien no pasó nada de riesgo, llamó la atención la instrucción que desde el banco de suplentes lanzó el técnico Nicolás Córdova a Lucas Cepeda, encargado del balón detenido.
"Lucas, al arco en tres tiempos. Escúchame, haz en tres tiempos al arco", gritó.
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