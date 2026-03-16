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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

[VIDEO] Marcelo Araujo fue un "shileno" más en el doblete de Salas a Italia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El narrador argentino relató los goles de Salas en el Mundial.

[VIDEO] Marcelo Araujo fue un
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El fallecido relator Marcelo Araujo se hizo conocido en Chile por sus narraciones de los partidos de Marcelo Salas en River Plate, no obstante, pocos recuerdan que el trasandino también dijo presente en el empate de la Roja ante Italia.

Fue ahí donde narró los goles del "Matador" a la escuadra azzurra en Francia '98 y donde aprovechó para reflotar uno de los apodos que le puso al exgoleador de la Roja: el "Fenómeno".

Mira acá el video

 

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