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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

[VIDEO] No terminó como amistoso: La gresca final entre La Roja y Estados Unidos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Una acción de Leandro Hernández desató la molestia de los norteamericanos.

[VIDEO] No terminó como amistoso: La gresca final entre La Roja y Estados Unidos
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El partido entre La Roja y Estados Unidos no tuvo un final amistoso en St. Louis, tras una gresca protagonizada por los jugadores de ambos planteles en los últimos minutos del partido.

El arquero Brian Schwake atrapó un balón para hacer tiempo y Leandro Hernández le pegó una suave patada para apurarlo, lo que desató la molestia inmediata de Chris Richards, quien fue a encarar al formado en Colo Colo.

El ambiente se calentó entre ambos planteles, con discusiones y empujones, e incluso se involucraron los jugadores de las bancas.

Hasta Mauricio Pochettino, técnico de los norteamericanos, se metió para detener la gresca y evitar que se fueran los jugadores a los golpes.

Finalmente, tanto Hernández como Richards fueron amonestados por la polémica.

Revisa la gresca a continuación:

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