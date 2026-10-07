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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

[VIDEO] "Un crack": Paulo Díaz sacó aplausos por arriesgada jugada en el duelo ante México

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Cuando se jugaban los descuentos, el defensor de la selección chilena Paulo Díaz mostró su temple y su calidad al cabecear un balón hacia atrás ante el acoso del ataque mexicano dejándola servida para que la tomara Lawrence Vigouroux.

La jugada, que se dio ya con el marcador 0-2, sacó aplausos de un narrador mexicano, quien calificó al exjugador de River Plata como un crack.

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