Colombia se recuperó a costa de un Perú que se llenó de dudas

La selección colombiana logró una revitalizadora victoria este martes tras superar por 2-0 a su similar de Perú en un partido amistoso disputado en el Nu Stadium de Miami, Estados Unidos, profundizando el mal momento del combinado incaico en la presente fecha FIFA.

Durante la primera etapa, el elenco peruano apostó por el contragolpe y generó peligro con un remate de Piero Magallanes, mientras que los "cafeteros", dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo, chocaron constantemente con el buen trabajo defensivo rival y las sólidas intervenciones del portero Pedro Gallese.

En el complemento, el equipo colombiano mostró otra actitud y logró abrir la cuenta a los 57 minutos gracias a un potente zurdazo del lateral Samuel Velásquez tras una serie de rebotes. El panorama se oscureció de forma definitiva para la Bicolor a los 65', cuando el zaguero Miguel Araújo se fue expulsado con roja directa por derribar a Camilo Durán.

Con un hombre menos en cancha, Perú retrocedió sus líneas y dejó completamente aislados a sus atacantes, permitiendo el dominio absoluto de su rival. Fue así como en los descuentos (92'), Daniel Arcila recibió en el borde del área y despachó un potente remate para sentenciar el marcador.

Con este resultado, Colombia mejoró su imagen y dejó atrás las dudas tras su empate con México y su caída ante Paraguay. Por su parte, la escuadra peruana cerró una gira para el olvido con tres derrotas (ante los colombianos, Canadá y Estados Unidos) y apenas una igualdad ante el "Tri".