Delantero colombiano estalló e insultó al DT Néstor Lorenzo por quedar fuera de la prenómina

El delantero colombiano Roger Martínez se robó las miradas con un enorme berrinche luego de no ser considerado dentro de la prenómina de su país para la Copa del Mundo 2026, apuntando con todo al técnico Néstor Lorenzo.

Pese a que en las Clasificatorias solo jugó un partido, además de ver acción en un par de amistosos durante el proceso, el jugador arremetió destacando sus números con al Al-Taawoun en la liga saudí.

"Increíble. El segundo jugador con mejor promedio de gol colombiano. 23 en 30 partidos y quedan dos fechas, peleando por ser el mejor de la temporada en una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo", indicó en un incendiario estricto vía Instagram.

"Siempre que tuve la oportunidad, nunca me cagué; aún sin jugar en mi posición natural muchas veces. Pero no sabes un carajo. Más de lo mismo", agregó.

Cabe resaltar el uso de emojis; importantes dentro del significado del escrito: una cara insultando, una dona en representación del término "rosca", que en Colombia significa un grupo cerrado de personas similar al "amiguismo".

El futbolista cerró utilizando un emoji para insultar a Néstor Lorenzo; sacándole el dedo del medio (conocido popularmente en Chile como "hoyudo").

La agencia de representación Proezas respaldó los dardos de su jugador con un visceral comunicado.

"En Colombia se habla de 'rosca', pero también es importante hablar de valores y principios. Roger siempre se mata por su selección. Ama a su selección y hoy está más que dolido: está defraudado"

"Siempre fue bloqueado en cada citación, pero jamás salió públicamente a decir anda. Roger quedó fuera de la lista preliminar de 55 jugadores. Lo consideramos mucho más que una injusticia: una canallada del entrenador Lorenzo. Una muestra de ingratitud y deslealtad".