Figura de Colombia palpitó los amistosos ante La Roja: "Chile siempre ha sido un rival fuerte"

La selección chilena afina los últimos detalles para afrontar una exigente doble fecha de amistosos internacionales frente a Colombia en esta ventana FIFA de noviembre, iniciando la serie este viernes en la ciudad de Cali para luego disputar la revancha el próximo martes en Santiago.

En la previa del primer enfrentamiento, una de las figuras consagradas del cuadro tricolor, el volante de Olympiacos Gustavo Puerta, tomó la palabra en la concentración cafetalera para elogiar el cartel competitivo del representativo nacional.

"Sabemos que Chile siempre ha sido un rival fuerte. En estos últimos años ha ido en ese proceso de transformación, por lo que nosotros estamos enfocados en hacer las cosas bien y cumplir nuestro propio trabajo en la cancha", advirtió el mediocampista de 23 años.

Puerta, quien fue una de las grandes revelaciones del combinado colombiano en la última Copa del Mundo de Norteamérica 2026, abordó además su nuevo estatus como referente dentro del camarín que comanda Néstor Lorenzo.

"Con el paso del tiempo y las convocatorias me he ido ganando ese lugar dentro y fuera de la cancha. Hoy tengo un poco más de experiencia para apoyar a los jóvenes que vienen detrás mío; es hermoso estar en la selección absoluta y poder seguir aportando al grupo", destacó el futbolista.

Finalmente, el centrocampista anticipó el ritmo del cruce ante La Roja: "Tengo muchos sentimientos encontrados, con muchas ganas de jugar, hacer las cosas bien y llevarnos la victoria", sentenció antes de saltar al césped del Estadio "Pascual Guerrero".

El compromiso se disputará a partir de las 21:00 horas (00:00 GMT), y lo podrás seguir en las plataformas de Cooperativa Deportes.