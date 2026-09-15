Fin de una era: James Rodríguez anunció su retiro de la selección colombiana

James Rodríguez anunció este martes su retiro de la selección de Colombia a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, registro en el cual repasó su trayectoria como el futbolista con mayor cantidad de presencias y el segundo máximo artillero.

El actual volante de Atlético Nacional expresó que: "Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento cerrar una de las etapas más importantes de mi vida: mi camino con la selección Colombia".

"Tuve el honor de llevar la camiseta número 10 y también la cinta de capitán. Siempre intenté hacerlo con respeto, responsabilidad y entendiendo lo que significaba representar a Colombia. Hubo días buenos y otros difíciles, pero nunca dejé de sentir orgullo por estos colores", añadió el jugador de 35 años.

James Rodríguez acumuló 131 compromisos oficiales con su selección y aportó con 31 anotaciones desde su debut en 2011. Participó en los mundiales de 2014, 2018 y 2026, así como las Copa América de 2015, 2016, 2019 y 2024.