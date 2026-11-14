"Más dudas que certezas": Prensa colombiana cuestionó a su selección tras vencer a La Roja

Pese a quedarse con la victoria por la cuenta mínima, el triunfo por 1-0 de Colombia sobre la selección chilena en el Estadio "Pascual Guerrero", de Cali, dejó un amargo sabor de boca en la prensa local, donde los medios cuestionaron con dureza el funcionamiento colectivo del elenco dirigido por Néstor Lorenzo.

Los análisis coincidieron en apuntar a la alarmante falta de alternativas ofensivas del combinado tricolor para destrabar el cerrojo impuesto por el representativo nacional, remarcando que el solitario tanto del cotejo llegó gracias a un infortunio en el área criolla.

El diario El Espectador, por ejemplo, tituló sin rodeos: "Colombia ganó, pero no le sobró nada contra Chile en un partido de pocas emociones".

En su crónica, el citado medio argumentó que el compromiso "dejó más dudas que certezas sobre el funcionamiento del equipo. La selección se quedó con la victoria gracias a un autogol de Guillermo Maripán, pero volvió a mostrar dificultades para generar peligro; faltó profundidad y precisión para superar a un rival que pasó la mayor parte del encuentro replegado".

En esa misma línea, el portal El Colombiano advirtió la desconexión del conjunto cafetalero en el terreno de juego, asegurando que la presentación en Cali "estuvo marcada por una victoria por la mínima diferencia frente a Chile que dejó muchas dudas en su funcionamiento de cara al futuro".

Por su parte, Caracol Radio puso la lupa en la escasa generación de juego del mediocampo tricolor, señalando en su plataforma digital que "a Colombia le faltó imaginación y creación para conectar a los volantes con los delanteros", transformando la posesión en un trámite predecible e inofensivo.

Ambas escuadras tendrán una rápida oportunidad para ajustar piezas, ya que Chile y Colombia volverán a verse las caras este martes a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional de Santiago, en el segundo y definitivo amistoso de la ventana FIFA de noviembre.