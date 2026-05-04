La Federación Palestina habla de justicia perdida por la inacción de la FIFA contra Israel

La Federación Palestina de Fútbol (PFA) publicó este lunes en su página web un artículo titulado "Justicia perdida", que critica la decisión de la FIFA de no sancionar a Israel y cuestiona el intento de su presidente, Gianni Infantino, de que los dirigentes israelí y palestino se dieran la mano recientemente.

"La escena del apretón de manos que no se produjo supone otra decepción para los palestinos y plantea dudas sobre la seriedad de la FIFA a la hora de garantizar sus derechos deportivos", afirma, en alusión al gesto de Infantino en el Congreso que la FIFA celebró en Vancouver (Canadá), el pasado 30 de abril.

El artículo firmado por el periodista Safwan Abu Shanab señala que "en lugar de tomar medidas prácticas para aplicar la ley, la postura inmediata del presidente de la FIFA fue intentar conseguir una foto del apretón de manos ante las cámaras para comercializarla como una victoria para sus propietarios, cuando nada cambiará después de eso en la realidad sobre el terreno".

"Nunca habíamos visto una iniciativa similar para crear una imagen falsa de amistad y acercamiento entre dirigentes deportivos de dos países en guerra (Rusia y Ucrania, por ejemplo). Más bien, hemos visto una aplicación estricta de las leyes, excluyendo a las federaciones y equipos deportivos rusos de la participación internacional, y esta no es la primera vez", añade.

El texto agrega que "independientemente de las interpretaciones de la insistencia de Rajoub en no aceptar la invitación del Sr. Gianni Infantino, la verdad sobre la postura de Rajoub es una negativa a ignorar las graves violaciones contra el deporte palestino".