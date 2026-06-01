Definitivo: Omar Carabalí quedó fuera de la nómina de Ecuador para el Mundial

Omar Carabalí, arquero de O'Higgins y con pasado en selecciones menores de Chile, quedó fuera de la nómina oficial de Ecuador para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pese a que había sido incluido en una prenómina.

El guardameta nacido en Guayaquil recibió en mayo la habilitación de la FIFA para representar a Ecuador a nivel adulto, luego de desarrollar gran parte de su carrera en Chile y de defender a la Roja en categorías juveniles. Sin embargo, el técnico argentino Sebastián Beccacece optó por otros tres porteros en la lista definitiva.

Los arqueros convocados por Ecuador fueron Hernán Galíndez, Moisés Ramírez y Gonzalo Valle.

La nómina también tiene como principales figuras a Willian Pacho, Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Enner Valencia, de cara al Grupo E, donde la Tri enfrentará a Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

Los convocados de Ecuador para el Mundial

Porteros:

Hernán Galíndez (Huracán-ARG)

Moisés Ramírez (Kifisia-GRE)

Gonzalo Valle (Liga de Quito)

Defensores:

Willian Pacho (París Saint Germain-FRA)

Piero Hincapié (Arsenal-GBR)

Pervis Estupiñán (AC Milan-ITA)

Joel Ordóñez (Brujas-BEL)

Félix Torres (Internacional-BRA)

Jackson Porozo (Tijuana-MEX)

Ángelo Preciado (Atlético Mineiro-BRA)

Centrocampistas:

Moisés Caicedo (Chelsea-GBR)

Anthony Valencia (Royal Antwerp-BEL)

Denil Castillo (Midtjylland-DIN)

Jordy Alcívar (Independiente del Valle)

Alan Franco (Atlético Mineiro-BRA)

Pedro Vite (Pumas UNAM-MEX)

Kendry Páez (River Plate-ARG)

Alan Minda (Atlético Mineiro-BRA)

Yaimar Medina (Genk-BEL)

Delanteros: