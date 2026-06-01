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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección ecuatoriana

Definitivo: Omar Carabalí quedó fuera de la nómina de Ecuador para el Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El arquero de O'Higgins había sido incluido en una prenómina de "la Tri" tras ser habilitado por la FIFA para representar al país donde nació.

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Omar Carabalí, arquero de O'Higgins y con pasado en selecciones menores de Chile, quedó fuera de la nómina oficial de Ecuador para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pese a que había sido incluido en una prenómina.

El guardameta nacido en Guayaquil recibió en mayo la habilitación de la FIFA para representar a Ecuador a nivel adulto, luego de desarrollar gran parte de su carrera en Chile y de defender a la Roja en categorías juveniles. Sin embargo, el técnico argentino Sebastián Beccacece optó por otros tres porteros en la lista definitiva.

Los arqueros convocados por Ecuador fueron Hernán Galíndez, Moisés Ramírez y Gonzalo Valle.

La nómina también tiene como principales figuras a Willian Pacho, Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Enner Valencia, de cara al Grupo E, donde la Tri enfrentará a Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

Los convocados de Ecuador para el Mundial

Porteros:

  • Hernán Galíndez (Huracán-ARG)
  • Moisés Ramírez (Kifisia-GRE)
  • Gonzalo Valle (Liga de Quito)

Defensores:

  • Willian Pacho (París Saint Germain-FRA)
  • Piero Hincapié (Arsenal-GBR)
  • Pervis Estupiñán (AC Milan-ITA)
  • Joel Ordóñez (Brujas-BEL)
  • Félix Torres (Internacional-BRA)
  • Jackson Porozo (Tijuana-MEX)
  • Ángelo Preciado (Atlético Mineiro-BRA)

Centrocampistas:

  • Moisés Caicedo (Chelsea-GBR)
  • Anthony Valencia (Royal Antwerp-BEL)
  • Denil Castillo (Midtjylland-DIN)
  • Jordy Alcívar (Independiente del Valle)
  • Alan Franco (Atlético Mineiro-BRA)
  • Pedro Vite (Pumas UNAM-MEX)
  • Kendry Páez (River Plate-ARG)
  • Alan Minda (Atlético Mineiro-BRA)
  • Yaimar Medina (Genk-BEL)

Delanteros:

  • Gonzalo Plata (Flamengo-BRA)
  • John Yeboah (Venecia-ITA)
  • Nilson Angulo (Anderlecht-BEL)
  • Kevin Rodríguez (Union Saint Gilloise-BEL)
  • Jordy Caicedo (Huracán-ARG)
  • Jeremy Arévalo (Stuttgart-GER)
  • Enner Valencia (Pachuca-MEX)

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