Definitivo: Omar Carabalí quedó fuera de la nómina oficial de Ecuador para el Mundial
El arquero de O'Higgins había sido incluido en una prenómina de "la Tri" tras ser habilitado por la FIFA para representar al país donde nació.
El arquero de O'Higgins había sido incluido en una prenómina de "la Tri" tras ser habilitado por la FIFA para representar al país donde nació.
Omar Carabalí, arquero de O'Higgins y con pasado en selecciones menores de Chile, quedó fuera de la nómina oficial de Ecuador para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pese a que había sido incluido en una prenómina.
El guardameta nacido en Guayaquil recibió en mayo la habilitación de la FIFA para representar a Ecuador a nivel adulto, luego de desarrollar gran parte de su carrera en Chile y de defender a la Roja en categorías juveniles. Sin embargo, el técnico argentino Sebastián Beccacece optó por otros tres porteros en la lista definitiva.
Los arqueros convocados por Ecuador fueron Hernán Galíndez, Moisés Ramírez y Gonzalo Valle.
La nómina también tiene como principales figuras a Willian Pacho, Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Enner Valencia, de cara al Grupo E, donde la Tri enfrentará a Alemania, Costa de Marfil y Curazao.
Porteros:
Defensores:
Centrocampistas:
Delanteros: