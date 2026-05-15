FIFA confirmó cambio de país de Omar Carabalí para optar al Mundial con Ecuador

A través de su plataforma web, la FIFA oficializó el cambio de asociación del arquero Omar Carabalí, quien dejó atrás su representación deportiva como chileno para optar a la selección ecuatoriana.

El guardameta de O'Higgins, nacionalizado chileno, es una de las cartas de Sebastián Beccacece para ser el tercer arquero en la nómina al Mundial 2026; con un diálogo que fue reconocido por el DT y el jugador.

Con eso en mente, el trámite quedó sellado el jueves 14 de mayo recién pasado, tal como figura en la Plataforma de cambio de asociación dentro de la Base de Datos de Jurisprudencia de Fútbol de la FIFA.

Si bien Carabalí fue convocado a La Roja adulta en 2020 para las primeras fechas de las Clasificatorias a Catar 2022, su falta de minutos en cancha permitió realizar el cambio ante la FIFA.

El nacido en Guayaquil llegó a Chile en 2013 para sumarse a las inferiores de Colo Colo, obteniendo la nacionalidad en 2019. Durante ese periodo, fue seleccionado ecuatoriano en las categorías sub 17 y sub 20, siendo mundialista de esta última aunque sin debutar.