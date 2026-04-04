Carabalí se abrió a jugar el Mundial con Ecuador: Está la posibilidad, que sea lo que Dios quiera

El arquero de O'Higgins, Omar Carabalí, reconoció el acercamiento con la selección de Ecuador de cara al Mundial 2026, abriéndose a volver a La Tri ante los llamados Sebastián Beccacece.

En conversación con TNT Sports tras la victoria del "Capo de Provincia" ante Audax Italiano, el portero dio detalles: "La verdad es que conversé con el profe Sebastián hace 20 días. Está la posibilidad. Hay temas dirigenciales, gerenciales que hay que solucionar, pero la verdad que yo estoy concentrado acá en O'Higgins"

Carabaló indicó "que sea lo que Dios quiera", aunque remarcó que "estamos preparados para todo y estoy concentrado en O'Higgins primero. Estoy muy contento, con los pies en la tierra, trabajando".

También anticipó lo que se le viene al conjunto celeste: "Van a ser meses complicados jugando cada tres o cuatro días, pero la verdad que estamos preparados. Tenemos un gran grupo de jugadores, de cuerpo técnico y estamos preparados".

Por último agradeció y elogió a los otros porteros del equipo: "Tenemos un gran grupo de arqueros. El profe Federico, trabajamos constantemente y la verdad que feliz, feliz. Yo soy la cara visible pero detrás mío está Jorge Peña, Diego Carreño, Fabricio Vera y la verdad que venimos trabajando bien".