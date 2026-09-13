Marcelo Gallardo fue oficializado como nuevo seleccionador de Ecuador

El entrenador argentino Marcelo Gallardo finalmente fue presentado como el flamante seleccionador de Ecuador, asumiendo con la misión de encabezar el ciclo rumbo a la Copa América 2028 y las Clasificatorias para el Mundial 2030.

El multicampeón con River Plate llega al banquillo "tricolor" en reemplazo de su compatriota Sebastián Beccacece, quien concluyó su etapa tras la eliminación en dieciseisavos del Mundial 2026.

El primer desafío de Gallardo será el partido amistoso contra Corea del Sur el 24 de septiembre en el estadio Suwon World Cup de la ciudad surcoreana de Suwon.

El segundo partido de preparación del equipo suramericano será contra Japón el 1 de octubre en el estadio de Yokohama, y cerrará su gira contra el ganador del partido entre Nueva Zelanda y Panamá en el estadio Nacional de Tokio.