Omar Carabalí fue incluido en la prenómina de Ecuador para el Mundial

El portero de O'Higgins Omar Carabalí recibió este martes una importante noticia, luego de ser incluido por el técnico Sebastián Beccacece en la prenómina de 55 futbolistas de Ecuador para el Mundial de 2026.

El guardameta, que desarrolló toda su carrera en Chile y defendió a la Roja a nivel sub 23, nació en Ecuador y hace pocos días recibió el visto bueno de la FIFA para representar al "Tri" en la categoría adulta.

Con este nuevo paso, la presencia de Carabalí en la Copa del Mundo que se disputará en Norteamérica, entre el 11 de junio y el 19 de julio, dependerá ahora de la decisión final de Beccacece.