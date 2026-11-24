Ferran Torres, delantero de París Saint-Germain y autor del gol que le dio a España el título del Mundial 2026, fue distinguido con el Premio CEU Angel Herrera en la categoría de Difusión de la Cultura Católica, por su contribución a visibilizar la fe desde el deporte de alto rendimiento.

La Fundación Universitaria San Pablo CEU explicó que el reconocimiento destaca "su capacidad para transmitir con naturalidad y coherencia los valores cristianos ante millones de personas", aprovechando la influencia del fútbol como uno de los ámbitos de mayor exposición pública.

"Nunca he pretendido transmitir nada extraordinario, simplemente ser yo mismo y mantenerme fiel a los valores que me han acompañado desde pequeño. Que eso pueda tener un impacto positivo en otras personas es algo que me alegra especialmente", manifestó Torres, quien recibirá oficialmente el galardón el próximo 18 de enero.

El delantero valenciano, de 26 años, se incorporó esta temporada a PSG procedente de FC Barcelona, después de haber defendido también a Valencia y Manchester City. Su carrera alcanzó uno de sus momentos más importantes en julio, cuando marcó el único gol de la final del Mundial ante Argentina, en el triunfo español por 1-0 en el tiempo suplementario.