PSG selló el fichaje de Ferran Torres desde FC Barcelona

Tras una serie de negociaciones el delantero español Ferran Torres, reciente campeón del Mundial 2026, fue anunciado oficialmente como flamante refuerzo de París Saint-Germain, proveniente desde FC Barcelona.

Ambos clubes realizaron sendas publicaciones para anunciar el acuerdo, cercano a los 50 millones de euros. Ferran firmó un contrato de cinco temporadas, hasta junio de 2031, usará el dorsal número 9 y se integró inmediatamente a los entrenamientos de PSG.

"Estoy muy feliz de comenzar una nueva aventura en un club tan ambicioso como el PSG. Quiero agradecer al presidente Nasser Al-Khelaïfi, a Luis Campos y al entrenador Luis Enrique por darme la oportunidad de unirme a este equipo, al que espero ayudar a conquistar el mayor número de trofeos posibles", declaró Ferran Torres.

Junto al interés del conjunto parisino, la operación se aceleró gracias al hecho de que al jugador le quedaba sólo un año más de contrato como azulgrana y que el club catalán debía abonar ocho millones de euros a Manchester City.

Mediante un comunicado, Barcelona expresó su "agradecimiento" a Torres "por su dedicación" durante las cinco temporadas que ha defendido la camiseta azulgrana y le ha deseado "mucha suerte en esta nueva etapa de su carrera profesional".

De este modo, Ferran cerró una etapa de cuatro temporadas y media en FC Barcelona, con 65 goles en 207 partidos. En aquel periodo ganó tres títulos de Liga, una Copa del Rey y dos Supercopas de España, junto a sus participaciones con la selección española y la obtención de la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026, donde fue el héroe de la final contra Argentina.