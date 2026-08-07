Lamine Yamal sorprendió con camiseta de Colombia durante sus vacaciones en Medellín

El futbolista español Lamine Yamal continuó sus vacaciones en Colombia y causó sensación durante su visita a Medellín al aparecer vestido con la camiseta amarilla de la selección local.

El jugador de FC Barcelona, de 19 años y reciente campeón del Mundial 2026 con España, llegó a la capital de Antioquia para disfrutar de la tradicional Feria de las Flores.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, publicó una fotografía junto al futbolista, quien apareció sonriente con la camiseta y una chaqueta de la selección colombiana.

El alcalde de Medellín recibió a Lamine Yamal

"Bienvenido Lamine Yamal a Medellín y a Colombia. Qué orgullo recibirte en nuestra hermosa ciudad. Qué alegría escucharte hablar tan bonito de nuestro país, de nuestra Medellín y de nuestra gente", escribió Gutiérrez.

La autoridad también destacó la reciente conquista mundial del atacante con España.

"Te coronaste campeón del mundo con España hace tan solo dos semanas y hoy estás disfrutando entre nosotros, en medio de nuestra Feria de las Flores. Increíble", añadió.

Lamine Yamal participó en presentación de Ryan Castro

Varios aficionados publicaron videos del futbolista durante una presentación del cantante colombiano Ryan Castro en la Comuna 13 de Medellín.

Yamal apareció interpretando "El ritmo que nos une", tema relacionado con la selección colombiana, y posteriormente se dirigió al público.

"Gracias por todo. Muy contento de estar aquí. A Ryan, por romper así siempre", expresó ante los seguidores que lo ovacionaron.

El campeón del mundo inició sus vacaciones en Cartagena

Antes de llegar a Medellín, el jugador de FC Barcelona visitó Cartagena de Indias, destino que escogió para comenzar sus vacaciones en Colombia.

El atacante recorrió las calles del centro histórico acompañado por su equipo de seguridad, mientras varios fanáticos se acercaron para solicitar fotografías.

Yamal inició su descanso después de conquistar con España el Mundial 2026, cuya final se disputó el pasado 19 de julio ante Argentina.