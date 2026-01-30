Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección francesa

Fue absuelto el periodista francés acusado por Didier Deschamps de difamación

Autor: Redacción Cooperativa
El periodista francés Daniel Riolo, conocido por sus comentarios polémicos, fue absuelto este viernes del delito de difamación por el que había sido acusado por el seleccionador de fútbol de su país, Didier Deschamps, por afirmar que había provocado la salida de Karim Benzema del grupo que disputó el Mundial de Catar.

La sentencia dictada por el Tribunal Correccional de París reconoce que el entrenador pudo sentirse dolido por las palabras del periodista, pero afirma que estas no pueden ser consideradas difamatorias.

El seleccionador aseguró a través de sus abogados que apelará la sentencia, que considera que es absolutoria "por motivos técnicos", pero que reconoce que las declaraciones del periodista fueron pronunciadas "en términos hirientes y con la voluntad de desacreditarle".

