Zidane entregó su primera nómina y confirmó que Mbappé será su capitán
Los galos jugarán con Turquía, Bélgica e Italia.
Los galos jugarán con Turquía, Bélgica e Italia.
Zinedine Zidane, quien dio este viernes su primera lista como seleccionador de Francia, confirmó que Kylian Mbappé seguirá como capitán de Les Bleus y explicó porqué no convocó al jugador de Real Madrid Aurélien Tchouméni.
"Ha jugado una sola vez como titular y pienso que, para su recuperación, es mejor que se quede en Madrid", apreció Zidane, quien aseguró que Mbappé continuará como capitán de los campeones del mundo de 1998 y 2018.
Zidane, leyenda del fútbol campeón mundial, suple a Didier Deschamps (2012-2026) como seleccionador.
Francia, cuarta en el último mundial y campeona en 1998 y 2018, se mide el 25 de septiembre ante Turquía en la Liga de Naciones. También, se enfrentará a Bélgica en dos ocasiones (28 de septiembre fuera y 5 de octubre en casa) y recibirá a Italia el 2 de octubre.
Porteros: Mike Maignan (Milan/ITA), Guillaume Restes (Toulouse/FRA) y Robin Risser (Lens/FRA).
Defensas: Jules Koundé (Barcelona/ESP), Andy Diouf (Inter Milan/ITA), Jérémy Jacquet (Liverpool/ING), Pierre Kalulu (Juventus/ITA), Adrien Truffert (Bournemouth/ING), Ibrahima Konaté (Real Madrid/ESP), Dayot Upamecano (Bayern Múnich/ALE) y Maxence Lacroix (Chelsea/ING).
Mediocampistas: Manu Koné (Roma/ITA), Lucas Da Cunha (Como/ITA) , Adrien Rabiot (Milan/ITA), Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Warren Zaïre-Emery (PSG/FRA) y Rayan Cherki (Manchester City/ING).
Delanteros: Ousmane Dembélé (PSG/FRA), Désiré Doué (PSG/FRA), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Michael Olise (Bayern Múnich/ALE), Bradley Barcola (Liverpool/ING) y Estéban Lepaul (Rennes/ESP).