La Roja femenina sub 20 goleó a Venezuela y quedó a un paso de la final en los Sudamericanos

Este viernes 18 de septiembre, la selección chilena femenina sub 20 doblegó a Venezuela con un cómodo 3-0 en la segunda fecha de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, resultado que encaminó la ruta nacional hacia la final por el oro.

A los 20' el equipo de Luis Mena lamentó un gol anulado, pero Amparo Abarca abrió el marcador apenas dos minutos después.

La capitana Vaitiare Pardo aumentó la diferencia al minuto 33' y Catalina Muñoz puso la tercera cifra antes del descanso (45+3').

Con el duelo liquidado en la primera parte, Chile jugó el complemento con tranquilidad, mientras Venezuela sufrió con los problemas físicos de sus dos arqueras; Valeria Rebanales y Camila Pérez.

De esta manera, La Roja ratificó su debut triunfal ante Uruguay y es puntero del grupo único con seis puntos, seguida por Venezuela con tres unidades.

La tabla se completa con Uruguay y Paraguay, que se enfrentarán este mismo viernes a las 15:00 horas. Ambos llegan sin puntos, por lo que un empate dejará a Chile clasificado antes de jugar la última fecha.

En caso de que el mencionado duelo tenga vencedor, a las criollas les bastará igualar con Paraguay este domingo 20 de septiembre a las 15:00 horas para meterse en la definición.