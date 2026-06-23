En Italia temen una respuesta negativa de Maldini y sondean a otros directores para la Azzurra

La Federación Italiana de Fútbol está buscando alternativas para el rol de director deportivo de la selección, ante una posible respuesta negativa de Paolo Maldini, primera opción del nuevo presidente Giovanni Malago.

Malago, en su propuesta para llegar a la Federación, prometió la figura de un director deportivo que pudiera supervisar el proyecto de las selecciones y que fuera él mismo quien eligiera al entrenador de la Azzurra.

Esta figura del director deportivo no existe actualmente en la estructura de la selección italiana, y Maldini, leyenda de AC Milan y de la Nazionale, era la primera opción para asumir este rol.

Sin embargo, Sky Sport Italia informó que Maldini está indeciso y está inclinado a rechazar la oferta de Malago.

Del mismo modo, el periodista Gianluca Di Marzio informó que la Federación Italiana ya está considerando otros nombres, como Claudio Ranieri y Gianluigi Buffon, para este cargo directivo.

La opción de Buffon, sin embargo, es débil, ya que solo hace unos meses presentó su renuncia como gerente de la selección, tras quedar fuera del Mundial 2026.

En paralelo, en Italia suenan los nombres de Antonio Conte y Roberto Mancini como candidatos a ser entrenadores de la selección para el proceso al Mundial 2030.

Conte fue entrenador de Italia entre 2014 y 2016, dejando la selección tras la Eurocopa en Fracia 2016, en donde fue eliminado en cuartos de final.

Mancini, por su lado, entrenó a la Azzurra entre 2018 y 2023. En ese período, fue campeón de la Eurocopa 2020, pero también sufrió un fracaso en las Clasificatorias para el Mundial de Catar 2022.