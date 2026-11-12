Materazzi comparó el cabezazo de Zidane con la muerte de Jesús de Miguel: "¿Y si me pasaba a mí?"

El exfutbolista italiano Marco Materazzi lamentó la muerte del delantero de Tenerife Jesús de Miguel y aseguró que le hizo "agradecer a Dios" que a él no le ocurriera nada grave por el recordado cabezazo de Zinedine Zidane en la final del Mundial de Alemania 2006.

"La muerte de Jesús de Miguel me hizo dar gracias a Dios de que no hubiera pasado nada. En el caso de ese portero se habla de homicidio imprudente por una intervención durante el juego. ¿Y si me hubiera pasado a mí?", expresó en una entrevista publicada este jueves en el periódico italiano La Gazzetta dello Sport.

Materazzi lamentó la muerte del futbolista de 30 años del Club Deportivo Tenerife, acaecida el 3 de noviembre, tras sufrir un día antes un fuerte impacto con el portero de Andorra, Jesús Owono, durante un partido de Segunda División.

El italiano aseguró en la Gazzetta que "nunca" ha tenido problemas de hacer la paz con el hoy seleccionador de Francia, que también ha declarado recientemente que no se siente orgulloso de aquella agresión.

"La ocasión se presentó, como es sabido. Noviembre de 2010, hotel Meliá de Milán, víspera del partido Milan-Real Madrid: salgo del hotel después de haber saludado a (Jose) Mourinho; él está aparcando el coche en la parte trasera. Cuando me ve, se muestra un poco indeciso e incluso se da la vuelta, como para regresar por donde había venido. Pero yo voy hacia él, le estrecho la mano y le digo: 'Me alegra que nos encontremos aquí, donde nadie nos ve'", recordó.

Y agregó: "Él me responde: 'No te preocupes: son cosas que pasan, cosas del pasado'. Lástima que después lo negara todo, diciendo que pensaba que yo era un aficionado".