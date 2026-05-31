Guillermo Ochoa encabezó la nómina de México para el Mundial 2026

La Federación Mexicana de Fútbol anunció este domingo en un video la lista de 26 jugadores convocados para el Mundial que albergarán a partir de este próximo 11 de junio junto a Canadá y Estados Unidos.

El guardameta Guillermo Ochoa, quien jugará su sexto mundial, encabeza la lista que tiene a cinco figuras que se recuperan de lesiones, los centrocampistas Édson Álvarez y Luis Chávez y los delanteros Santiago Giménez, César Huerta y Alexis Vega.

Los dirigidos por el seleccionador Javier Aguirre enfrentarán a Sudáfrica el 11 de junio en la inauguración de la cita planetaria; luego se medirán a Corea el 18 y a República Checa el 24 del mismo mes.

Lista de convocados de México para el Mundial:

Arqueros:

Raúl Rangel (Guadalajara)

Carlos Acevedo (Santos)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol-CYP)

Defensas:

Jesús Gallardo (Toluca)

César Montes (Lokomotiv-RUS)

Johan Vásquez (Genoa-ITA)

Jorge Sánchez (PAOK Salónica-GRE)

Israel Reyes (América)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar-NED)

Mediocampistas:

Erik Lira (Cruz Azul)

Édson Álvarez (West Ham United-ENG)

Luis Romo (Guadalajara)

Obed Vargas (Atlético de Madrid-ESP)

Luis Chávez (Dinamo Moscú-RUS)

Orbelín Pineda (AEK Atenas-GRE)

Alvaro Fidalgo (Betis-ESP)

Brian Gutiérrez (Guadalajara)

Gilberto Mora (Tijuana)

Delanteros: