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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección mexicana

Guillermo Ochoa encabezó la nómina de México para el Mundial 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El guardameta disputará su sexta cita planetaria.

Guillermo Ochoa encabezó la nómina de México para el Mundial 2026
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La Federación Mexicana de Fútbol anunció este domingo en un video la lista de 26 jugadores convocados para el Mundial que albergarán a partir de este próximo 11 de junio junto a Canadá y Estados Unidos.

El guardameta Guillermo Ochoa, quien jugará su sexto mundial, encabeza la lista que tiene a cinco figuras que se recuperan de lesiones, los centrocampistas Édson Álvarez y Luis Chávez y los delanteros Santiago Giménez, César Huerta y Alexis Vega.

Los dirigidos por el seleccionador Javier Aguirre enfrentarán a Sudáfrica el 11 de junio en la inauguración de la cita planetaria; luego se medirán a Corea el 18 y a República Checa el 24 del mismo mes.

Lista de convocados de México para el Mundial:

Arqueros:

  • Raúl Rangel (Guadalajara)
  • Carlos Acevedo (Santos)
  • Guillermo Ochoa (AEL Limassol-CYP)

Defensas:

  • Jesús Gallardo (Toluca)
  • César Montes (Lokomotiv-RUS)
  • Johan Vásquez (Genoa-ITA)
  • Jorge Sánchez (PAOK Salónica-GRE)
  • Israel Reyes (América)
  • Mateo Chávez (AZ Alkmaar-NED)

Mediocampistas:

  • Erik Lira (Cruz Azul)
  • Édson Álvarez (West Ham United-ENG)
  • Luis Romo (Guadalajara)
  • Obed Vargas (Atlético de Madrid-ESP)
  • Luis Chávez (Dinamo Moscú-RUS)
  • Orbelín Pineda (AEK Atenas-GRE)
  • Alvaro Fidalgo (Betis-ESP)
  • Brian Gutiérrez (Guadalajara)
  • Gilberto Mora (Tijuana)

Delanteros:

  • Raúl Jiménez (Fulham-ENG)
  • Santiago Giménez (AC Milan-ITA)
  • Julián Quiñones (Al-Qadsiah-KSA)
  • Alexis Vega (Toluca)
  • César Huerta (Anderlecht-BEL)
  • Roberto Alvarado (Guadalajara)
  • Guillermo Martínez (Pumas UNAM)
  • Armando González (Guadalajara)

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