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Tópicos: País | Policial | Secuestros

Carabineros abatió a delincuente tras denuncia de secuestro en el centro de Santiago

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La policía uniformada actuó tras recibir una alerta ciudadana durante la jornada dominical.

El procedimiento arrojó un saldo de tres individuos capturados por su presunta vinculación al ilícito.

Carabineros abatió a delincuente tras denuncia de secuestro en el centro de Santiago
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El despliegue policial se concentró cerca del cruce entre las arterias San Diego y Victoria.

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Un presunto secuestrador resultó abatido tras enfrentarse a tiros con personal de Carabineros la tarde de este domingo en Santiago Centro.

El operativo, registrado en el sector de calle San Diego, se inició luego de que dos víctimas de una retención forzada lograran escapar de sus captores y alertaran a una patrulla que realizaba labores preventivas.

Según los antecedentes policiales, las víctimas huyeron de una casa de seguridad ubicada en calle Arturo Prat, utilizando los techos de las viviendas vecinas para ponerse a salvo.

Tras recibir la denuncia, funcionarios uniformados iniciaron un patrullaje por los alrededores, localizando a sospechosos que coincidían con las descripciones entregadas.

"Al momento de aproximarse para realizar el control de identidad, uno de estos individuos huye, extrae un arma de fuego y se enfrenta con el personal de Carabineros, con el resultado de que finalmente fallece", detalló el general Stephan Godomar, jefe de Zona Metropolitana.

"Hubo intercambio de disparos, esto es un enfrentamiento en donde el delincuente extrae un arma, apunta a Carabineros, dispara y Carabineros responde el fuego", precisó el uniformado.

Como resultado del procedimiento, además del fallecido, se reportó la detención de tres sujetos vinculados al presunto secuestro: un hombre de nacionalidad venezolana, otro dominicano y una mujer chilena.

Actualmente, equipos especializados del OS-9 y Labocar de Carabineros, además del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, se encuentran trabajando en el sitio del suceso para recabar pruebas y esclarecer el origen de la retención de las víctimas.

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