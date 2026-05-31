Presidente Kast defiende su estrategia de seguridad: Se avanza con hechos concretos

En la antesala de su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast reafirmó este domingo el rumbo de su administración en materia de orden público.

Ante los cuestionamientos sobre la efectividad de sus planes, el jefe de Estado señaló que su gestión ha marcado una diferencia respecto a gobiernos anteriores mediante la aplicación de "voluntad y carácter".

"Hay una estrategia nacional de seguridad que se da a conocer cuando se crea el Ministerio de Seguridad. Pero cuando nosotros hablamos de intervención y de hechos concretos, veamos qué está pasando en la frontera, veamos qué está pasando en los operativos policiales, en el tema de confiscación de droga, de contrabando, de ingreso de inmigrantes ilegales y de cárceles", destacó el Mandatario en entrevista con Meganoticias.

Kast descartó cualquier tipo de improvisación en las intervenciones actuales. (FOTO: ATON)

Para el Presidente, los resultados de estos operativos son la prueba de que las políticas públicas están surtiendo efecto. En este sentido, minimizó el debate teórico sobre la existencia de planes, centrando la atención en la ejecución.

"El país está avanzando en una mejor situación en temas de seguridad. Aquí el problema no es si hay plan o no hay plan, es cuáles son los hechos concretos que se realizan para enfrentar el crimen", sentenció el Mandatario.

Futuro de Codelco

Por otra parte, Kast abordó las inquietudes sobre la gestión de Codelco, principal minera del país, vinculando directamente el progreso nacional con la salud de la estatal y evitando profundizar sobre la opción de privatizar la empresa.

"A nosotros lo que nos interesa es que a Chile le vaya bien, y a Chile le va a ir bien si a Codelco le va bien. Y eso requiere un diálogo con las personas que trabajan en Codelco, con los trabajadores de Codelco, porque a lo mejor muchos de ellos también fueron engañados por algunas personas que dirigían esto. Pero abramos el debate, abramos el diálogo", analizó el jefe de Estado en entrevista con TVN.

"A nosotros lo que nos interesa es que a Chile le vaya bien, y a Chile le va a ir bien si a Codelco le va bien. Y eso requiere un diálogo", analizó Kast. (FOTO: ATON)

Consultado sobre si el horizonte de este diálogo es la privatización de la minera, el Mandatario señaló que "lo primero es que a la empresa le vaya bien. Y la empresa le va a ir bien en la medida en que las cosas se hagan de manera transparente, haya buena gestión".

"¿Hay un mea culpa de la persona que se fue? No hay ninguno. ¿Qué pasó con la mina subterránea? Si se hicieron bien los cálculos, si se hicieron mal... Bueno, hagamos que a la empresa le vaya bien y después de eso, bueno, conversemos", cerró Kast.