Prensa mexicana destrozó a su selección tras derrota ante La Roja: Una pesadilla

Pese al complejo presente deportivo que atraviesa el recambio del fútbol nacional, la selección chilena tomó un respiro y cerró de buena forma su gira por Norteamérica tras imponerse con solidez por 2-0 ante México, en un amistoso disputado en Los Ángeles, California.

Es por ello que la caída frente al elenco nacional caló hondo en los hinchas aztecas y desató una ola de fuertes críticas por parte de los medios de ese país, apuntando directamente al proceso que lidera Rafael Márquez en la banca técnica, quien aún no sabe de victorias en su ciclo.

Uno de los portales más tajantes fue la edición mexicana del diario Marca, que no dudó en catalogar el momento como crítico al titular: "Rafa Márquez cierra su estreno de pesadilla como DT rumbo a Nations League".

Por su parte, el diario AS México enfatizó en el inicio de la era de recambio en nuestro país y encabezó con un elocuente: "Márquez sigue sin amanecer". En el cuerpo de la nota, el citado medio remarcó que "el Chile post-Vidal-Alexis triunfó en la tierra que conquistaron otros mexicanos hace tiempo".

En la misma línea, el diario deportivo Récord hizo hincapié en la superioridad de la escuadra nacional dentro del terreno de juego, asegurando que "Chile exhibe a México y cierra una Fecha FIFA para el olvido".

Finalmente, el portal Medio Tiempo profundizó en las dudas que deja el rendimiento del cuadro azteca de cara a sus próximos desafíos oficiales: "Rafa Márquez cerró su serie de cuatro partidos perdiendo 2-0 contra una de las peores versiones de la selección de Chile en Los Ángeles", concluyeron.