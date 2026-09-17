Rafael Márquez presentó la nómina de México para el amistoso contra Chile en la fecha FIFA

Los delanteros Hirving Lozano, de Los Angeles Galaxy y mundialista en 2018 y 2022, y Germán Berterame, de Inter Miami, destacan entre las novedades de la primera lista del seleccionador de México, Rafael Márquez, para los cuatro partidos amistosos que disputará el Tri, uno de ellos ante La Roja, en la próxima fecha FIFA.

Entre las ausencias están Raúl Jiménez y Julián Quiñones, quienes están lesionados, y Edson Alvarez, debido su inactividad en West Ham United en la Premier League.

Además de Lozano y Berterame llaman la atención en la convocatoria los mundialistas Álvaro Fidalgo, español nacionalizado mexicano; Gilberto Mora, la juvenil joya del Tri, y Obed Vargas, jugador de Atlético de Madrid.

Márquez se presentará en el banco de la selección mexicana el próximo 26 de septiembre en el partido amistoso contra Colombia que se realizará en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland.

Su siguiente presentación será el día 29 ante la selección de Perú en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

La actividad continuará el 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, donde se medirá a la selección de Estados Unidos que es dirigida por el argentino Mauricio Pochetino.

Esta gira por territorio estadounidense concluirá el 6 de octubre, cuando contienda contra Chile en Los Angeles Memorial Coliseum, en California, a las 23:30 horas (02:30 GMT).

- Convocatoria de la selección mexicana:

Arqueros

Alex Padilla (Athletic de Bilbao)

Raúl Rangel (Chivas)

Óscar García (León)

Defensas

Johan Vásquez (Genoa)

César Montes (Lokomotiv)

Víctor Guzmán (Monterrey)

Israel Reyes (América)

Everardo López (Toluca)

Jorge Sánchez (Atlas)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Diego Campillo (Chivas)

Volantes

Erik Lira (Cruz Azul)

Luis Chávez (Dinamo Moscú)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Jeremy Márquez (Cruz Azul)

Orbelín Pineda (Monterrey)

Álvaro Fidalgo (Real Betis)

Alan Cervantes (América)

Denzell García (Juárez FC)

Gilberto Mora (Tijuana)

Luis Romo (Chivas)

Delanteros