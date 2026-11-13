Paraguay venció a Singapur y mantuvo su racha perfecta tras el Mundial

La selección de Paraguay ratificó su sólido momento post Mundial 2026 y derrotó por un cómodo 4-1 a Singapur en el Estadio Nacional de dicho país, sumando su tercera victoria consecutiva en amistosos internacionales tras haber vencido previamente a Bolivia (2-0) y Colombia (1-0).

Pese a la diferencia final en el marcador, el trámite no fue sencillo para la escuadra sudamericana. Aunque Gustavo Caballero abrió la cuenta a los siete minutos con un certero cabezazo, las desatenciones en el fondo permitieron la sorpresiva igualdad de Song Ui-Young a la media hora, desatando las dudas hasta que Mauricio Magalhaes decretó el 2-1 al filo del descanso.

En el complemento, la "Albirroja" corrigió sus desajustes y liquidó las acciones gracias a la contundencia de sus atacantes. Caballero aprovechó un grueso error del arquero rival para firmar su doblete personal y el 3-1, mientras que la estrella de la Premier League, Julio Enciso, sentenció la goleada estructurando el 4-1 definitivo.

El encuentro también le permitió al seleccionador Gustavo Alfaro probar variantes de cara al recambio generacional, dándoles la titularidad a debutantes como Manuel Coronel y Eduardo Delmás, quienes compartieron roles con mundialistas consagrados de la talla de Junior Alonso y Miguel Almirón.

Con este resultado, el elenco guaraní continuará su gira asiática y afrontará un desafío de máxima exigencia el próximo martes ante Japón en el mismo recinto de Singapur, compromiso donde el cuerpo técnico esperará la evolución médica de Braian Ojeda, quien debió abandonar el terreno de juego por lesión.